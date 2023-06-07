Jandarmanın "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Hakkari'de öğrencilerle buluştu
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkalığınca gönderilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkalığınca gönderilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığı trafik timi, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde trafik pisti kurdu.
Tırın içinde jandarma tarafından hazırlanan çizgi film ile çocuklara trafik kuralları anlatıldı.
Çocuklar daha sonra trafik parkurunda uygulamalı eğitim aldı.
Kaynak: AA / Güncel