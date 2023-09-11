Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 8 araç trafikten men edilirken çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarmanın huzur güven uygulamasında aranan 24 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama ile 3 bin 936 araç ve 3 bin 843 şüpheli şahıs sorgulanırken 27 sürücüye toplam 44 bin 384 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 15 ayrı noktada toplam 115 personel ile huzur-güven uygulaması yaptı. Dron ve hassas burunlu dedektör köpek destekli huzur-güven uygulaması ile 3 bin 936 araç ile 3 bin 843 şüpheli şahıs sorgulanırken 27 sürücüye toplam 44 bin 384 lira idari para cezası yazıldı. Uygulama sonucunda 8 araç trafikten men edilirken çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulama sırasındaki aramalarda ise 20 gram esrar, 10 gram metanfetamin, 5 gram eroin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.