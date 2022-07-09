JANDARMANIN DURDURDUĞU TIR'DAN 8 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI - Haberler

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JANDARMANIN DURDURDUĞU TIR'DAN 8 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Suşehri ilçesi yakınlarında Karayolları Şube Şefliği önünde İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, İran uyruklu C.A. (43) yönetimindeki 39 AA 573 plakalı TIR'ı durduruldu. TIR'da yapılan aramada, torpido ve kabinin çeşitli bölmelerine gizlenen, 56 paket halinde 150 ve 200 gramlık ambalajlara sarılı 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli C.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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