Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı (2)

AĞA TAKILAN 2 TON CANLI İNCİ KEFALİ KURTARILDITarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Akköprü Deresi'nde dün gece denetim yaptı.

AĞA TAKILAN 2 TON CANLI İNCİ KEFALİ KURTARILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Akköprü Deresi'nde dün gece denetim yaptı. Denetimde, derenin Van Gölü ile birleşen kısmına atılan ağa takılı yaklaşık 2 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar kurtarılıp suya bırakıldı. Behçet DALMAZ/VAN, -