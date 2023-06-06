Jandarmanın dron ve botlu nöbeti ile Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı (2)- Yeniden

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemindeki göç yolculuğu, jandarmanın sulak alanlarda dron ve botlarla 7 gün 24 saat sürdürdüğü koruma çalışmasıyla devam ediyor. Alpaslan Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferit Ayas, "2000'li yılarda akarsulara giren balık sayısı yüzde 90 oranında azalmıştı. Denetimlerle, kaçak avcılık sonucunda nesli tükenme noktasına gelen göldeki inci kefali stoku, alınan tedbirler sayesinde bugün itibarıyla gölde 50 bin tona yaklaştı" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefallerinin göç yolculuğu devam ediyor. Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel güzellik sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri de hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Bu koruma çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri de destek veriyor. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Erciş Asayiş Bot Timleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı bir günlük çalışmasına Demirören Haber Ajansı muhabirleri de eşlik etti. Ekiplerin, inci kefallerinin göç güzergahı olan Karahan bölgesindeki sazlıklarda dron destekli ve botlarla yaptığı denetimler adım adım görüntülendi.

Av yasağı döneminde karadan yapılan inci kefali nöbetine, havadan ve göl üzerinden de desteklendiğini kaydeden Ayas, " Karadan Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Erciş ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlıkları Asayiş Timleri ile birlikte 24 saat esasına göre çalışmalar sürdürülmektedir. Kaçak avlanmanın sıklıkla meydana geldiği kritik bölgelere yerleştirilen jandarma timleri, gündüz dürbünlerle, gece ise termal kameralar ile araziyi gözetlemektedir. Karadan ulaşım olmayan bölgelerde ise Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince su üstü araçlarla devriyeler planlanarak, karadan alınan tedbirler takviye edilmektedir. Havadan ise kullanımımızda bulunan dronlarla alınan tedbirler desteklenmekte olup kaçak avcılık yapılmasına müsaade edilmemektedir. İnci kefali av yasağı komisyon kararları doğrultusunda ilde valiliğin, ilçelerde ise kaymakamlıkların koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sahil Güvenlik Van Grup Komutanlığı personelinin katılımıyla koordinasyon toplantıları icra edilmektedir. Sahada ise toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, tüm paydaş kurumlarla ortak hareket edilerek tam bir uyum ve iş birliği içerisinde mücadeleye devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.