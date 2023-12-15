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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

15 Aralık 2023 01:13 Güncelleme: 01:14 Abone Ol

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Durum Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Mudurnu ilçesinden yaralı şahini teslim alan doğa koruma ekipleri, şahini tedavi altına aldı. Pençe darbesiyle parmağından yaralanan jandarma ise hastaneye giderek tedbir amaçlı aşı oldu.