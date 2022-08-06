Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan cüzdan sahibine teslim edildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan cüzdan sahibine teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde cüzdan buldu. Ekipler, içerisinde 2 bin 850 lira ile banka kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı. Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından M.B'ye ait olduğu belirlenen cüzdanı sahibine ulaştırdı. Güncel AA / Talip Demirci Hisarcık Jandarma Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.