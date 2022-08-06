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Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Jandarmanın bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde cüzdan buldu.

Ekipler, içerisinde 2 bin 850 lira ile banka kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından M.B'ye ait olduğu belirlenen cüzdanı sahibine ulaştırdı.

AA / Talip Demirci - Güncel

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