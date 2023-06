Jandarmanın 184. yıl gururu

SAMSUN Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü, Samsun'da düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla Onur Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, "Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümünü gururla kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığı bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler; milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincince olarak hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenliğine mazhar olmayı başaran jandarma kurulduğu günden bu yana yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Program, anıt önündeki fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Programa ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile kamu kurumlarının amir ve temsilcileri katıldı.