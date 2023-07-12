Jandarmadan yangın söndürme çalışmalarına destek

JANDARMADAN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta çıktıktan sonra ormana sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 12 Asayiş Timi, 5 Trafik Timi, 3 Jandarma Komando Timi, 2 TOMA ve 1 Jandarma İtfaiye Aracı ayrıca Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına ait 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangının soğutma çalışmaları devam ediliyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -