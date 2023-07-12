Jandarmadan yangın söndürme çalışmalarına destek
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Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Milas ve Bodrum'da çıkan yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
JANDARMADAN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta çıktıktan sonra ormana sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 12 Asayiş Timi, 5 Trafik Timi, 3 Jandarma Komando Timi, 2 TOMA ve 1 Jandarma İtfaiye Aracı ayrıca Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına ait 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangının soğutma çalışmaları devam ediliyor.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel