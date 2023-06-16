Jandarmadan villa soyguncularına operasyon: 3 kişi tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan villa hırsızları jandarma'nın teknik takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İznik İlçesine bağlı Çampınar mahallesinde bulunan villada soygun gerçekleştiren hırsızlar, bahçe traktörü, tv, laptop ve bir çok değerli eşyalar çalınmıştı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi villaya yakın güvenlik kameraları ve ilçe merkezinde ki mıobese kameralarını inceleyen İznik İlçe Jandarma Ekipleri R. B, M.B ve F.B'yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.