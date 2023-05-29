Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 12 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin ise aranmasına devam ediyor.

Giresun İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tirebolu ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla 9 şüpheliye ait 12 adreste eş zamanlı arama ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 138 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirilerek el konulmuştur. Tirebolu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi. - GİRESUN