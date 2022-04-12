Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı

Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 29 Mart-10 Nisan tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 1743 gram kubar esrar maddesi, 465 gram metamfetamin, 25 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 adet dolu bandrolsüz makaron, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(İHA)