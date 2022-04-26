JANDARMADAN UYUŞTURUCU İMAL EDEN ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

İSTANBUL (DHA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları son operasyonda yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı methamfetamin ele geçirdi. Bu maddelerden 5 bin 300 kilogram uyuşturucu imal ederek piyasaya sürme hazırlığında olan S.E. ise suçüstü yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde S.E. isimli bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul'da yer aradığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri'de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

JANDARMA 5 BİN 300 KİLOGRAM EROİNİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ENGELLENDİ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel