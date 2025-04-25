Jandarmadan Tarım Fuarında Trafik Güvenliği Bilgilendirmesi
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı, düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarında trafik kuralları hakkında bilgi verdi ve vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarını ziyaret edenlere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Fuar alanında vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, trafik işaret ve levhaları ile traktörlerde tepe lambası ve römorklarda reflektör kullanımının önemine dikkati çekti.
Vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması da anlatıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel