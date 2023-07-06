Jandarmadan silah ticareti operasyonu

AKSARAY - Aksaray'da silah imal ve ticareti yapan şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 tabanca, 1 tüfek ve mermiler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gülağaç ilçesinde bir şahsın silah imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimliği tespit edilerek ikamet adresi belirlenen şahsı takibe alan jandarma ekipleri 3 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 57 adet tabanca fişeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.