Jandarmadan seyir halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine otomobille seyir halindeyken operasyon yapıldı. Yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Jandarmadan seyir halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine otomobille seyir halindeyken operasyon yapıldı. Yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri Serik ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan aranan şüpheli 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerinin tespit edildi. Tespit üzerine şüphelilerin kullandıkları otomobile operasyon yapılarak durduruldu.
Araçta yapılan aramada; 14 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 8 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.