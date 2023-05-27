Jandarmadan şehit çocuğuna sürpriz doğum günü

Konya'da jandarma tarafından şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Jandarma ekibi, doğum günü pastası ile şehidin evine giderek kapıyı çaldı. Çocuğun doğum gününü kutlayan jandarma, ona çeşitli hediyeler de verdi.

Konya'da jandarma tarafından şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Konya'da görevli jandarma personeli, 2018 yılında Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin oğlu Mehmet Akif'e 5. yaş gününde sürpriz yaptı. Jandarma ekibi, doğum günü pastası ile şehidin evine giderek kapıyı çaldı. Kapı açıldıktan sonra "İyi ki doğdun Mehmet Akif" diyen ekipler, alkışlar arasında minik Mehmet Akif'e pastadaki mumları üfletti. Çocuğun doğum gününü kutlayan jandarma, ona çeşitli hediyeler de verdi. - KONYA