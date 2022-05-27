Jandarmadan sahte içki operasyonu - Haberler

İSTANBUL'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 buçuk milyon değerinde damıtma kazanı kullanan çete çökertildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ihbarı üzerine harekete geçti . Jandarma ekipleri, Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Bağcılar'daki adreslere baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda şebeke lideri olduğu belirtilen C.S. ile beraberindeki Y.Ç., A.K.,C.K., M.K.,Z.K. ve M.B. yakalandı. Adreslerde 15 bin litre etil alkol, 150 litre rakı esansı, 100 litre viski esansı, 100 litre votka esansı,120 bin adet içki şişesi kuşağı, 250 bin adet içki şişesi etiketi, 355 bin kapak, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet plastik tank, 6 adet alkolmetre, 307 bin adet sahte TAPDK bandrolün ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi. Esenyurt'ta bulunan adreste şebekenin kullandığı damıtma kazanının 2 buçuk milyon değerinde olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel