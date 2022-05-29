JANDARMADAN SAHTE ÇEK OPERASYONU - Haberler

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, çalıntı çekler üzerinde oynayarak ya da sahte çek üreterek dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır halde 2 bin 500 sahte çek, 3 sahte noter mührü, hologram kontrol cihazı, bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri sahte çekle dolandırıcılık ihbarı üzerine, yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin adresini belirledi. Şüphelilerin Şişli'deki kiralık dairesi yaklaşık bir ay takip edildi.

SAHTE ÇEK İÇİN MATBAA DÜZENİ

BANKALARA AİT HOLOGRAMLI ÇEK

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Demirören Haber Ajansı / Güncel