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Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan sahte altın operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahtecilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisi alındı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde, suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlendi. Söz konusu adreslere yapılan operasyonda 300 kilogram kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Güncel Haberler

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