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Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda artan hava sıcaklığına bağlı orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan denetimler gerçekleştirdi. Uludağ'da sıcak hava sebebiyle çıkan vatandaşların bulunduğu bölgelerde jandarmaya bağlı arama köpeği Makbuz ile devriye atan ekipler, piknik alanlarında vatandaşlara çevrede muhtemel bir yangına sebep olacak çöp ve molozların bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

Bursa'nın ciğerleri hem havadan hem karadan korunuyor

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda artan hava sıcaklığına bağlı orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan denetimler gerçekleştirdi.

Son dönemlerde havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman, yangınlarına karşı Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yangın riski yüksek alanlar ile kritik bölgelerin drone ile gözetleme çalışmalarına başladı. Uludağ'da sıcak hava sebebiyle çıkan vatandaşların bulunduğu bölgelerde jandarmaya bağlı arama köpeği Makbuz ile devriye atan ekipler, piknik alanlarında vatandaşlara çevrede muhtemel bir yangına sebep olacak çöp ve molozların bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bursa'nın ciğerlerinin sönmemesi için havadan ve karadan devriye atan ekiplere vatandaşlar tarafından ilgi yoğun gösterilirken, arama köpeği Makbuza da en çok ilgi aileleriyle gelen çocuklardan oldu.

Piknik alanında ailesiyle vakit geçirmeye gelen Hasan Acar, "Jandarma'nın teftiş yapması bir yana, sadece elbisesinin burada olması, görünmesi yeter. Jandarma'nın arabası, elbisesi ve dronu güvenlik için yeterli" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise vatandaşların muhtemel bir yangında 112 Acil Çağrı Merkez'ini aramaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

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