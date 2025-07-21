Jandarmadan Organize Suç Operasyonu: 35 Gözaltı, 33 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 11 ilde, jandarma tarafından organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında 2 elebaşının da olduğu 35 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal medya platformlarından irtibat kurdukları vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirip dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma operasyonunda; 2 elebaşının da aralarında olduğu 35 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında yaklaşık 300 milyon TL değerinde 10 araç, 16 arazi, 2 ev, 814 banka hesabı ve 35 kripto varlık hesabı ile çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana da el konuldu.