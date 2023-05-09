JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik birimleri tarafından Manavgat'ta ilköğretim okulunda öğrencilere '5 Dakikada 5 Trafik İşareti' isimli seminer düzenlendi.2023 yılı Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Side Ali İhsan Barut İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik semineri verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla 'Trafikte Parlayan Yıldızlar ve Konuşan Yollar' projesi kapsamında '5 Dakikada 5 Trafik İşareti' semineri düzenlendi.

247 öğrencinin katıldığı seminerde öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim modülü linkleri ile akıllı tahtalar üzerinden trafikte farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere tehlike uyarı levhası, ışıklı işaret cihazı işareti, bisiklet yolu, okul geçidi, yaya yolu trafik işaretleri hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen eğitime Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yusuf Tunç, Trafik Kısım Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Ahmet Selvi, 35. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı'ndan J. Asb. Kd. Bçvş. Metin Çamurcu ve 6. Motorlu Trafik Jandarma Tim Komutanlığı'ndan Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Ozan Oktay katıldı. (DHA)