Jandarmadan "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı - Haberler

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Jandarmadan "Mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Jandarmadan 'Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

TRABZON (AA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehrin farklı bölgelerine afiş asarak ve vatandaşa broşür dağıtarak kampanyaya destek verdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından "Mutluluğa evet, silahlı eğlenceye hayır" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Trabzon'da başlatılan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesine İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personelimiz de şehrin farklı noktalarına astıkları bilgilendirme afişleri ile katkıda bulundu." ifadesine yer verdi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Trabzon, Güncel, Haberler

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