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Jandarmadan Muğla genelinde uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan Muğla genelinde uyuşturucu operasyonu

Güncel Haberler

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Fethiye-Ölüdeniz ve Marmaris-Hatipirimi Mahallelerinde düzenlenen operasyonlar ile Bodrum-Güvercinlik ve Yatağan-Çırpıovası yol kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramada 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 3 kök kenevir bitkisi, 55 gram kokain, 7 gram kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. - MUĞLA

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Fethiye-Ölüdeniz ve Marmaris-Hatipirimi Mahallelerinde düzenlenen operasyonlar ile Bodrum- Güvercinlik ve Yatağan-Çırpıovası yol kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramada 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Yapılan operasyon ve aramalarda, 3 kök kenevir bitkisi, 55 gram kokain, 7 gram kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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