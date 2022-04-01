Jandarmadan Kütüphane Haftası'nda bir okula kitaplık

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir okulda kitaplık bölümü oluşturdu.

Trafik ekipleri hafta etkinlikleri kapsamında Zırlankaya İlkokulunda 35 öğrenci ve 3 öğretmene trafik semineri verdi.

Ayrıca jandarma personeli, okulda oluşturduğu kitaplık bölümüne birçok kitap hediye etti.