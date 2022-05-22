Jandarmadan kumar ve yasa dışı bahis denetimleri - Haberler

Jandarmadan kumar ve yasa dışı bahis denetimleri
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik denetimler yapıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik denetimler yapıldı.
Kent genelinde 414 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 409 iş yeri kontrol edildi, 6 aranan kişi yakalandı.
Kontrol sırasında 2 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten idari para cezası uygulandı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel