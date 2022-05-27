Jandarmadan köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi - Haberler

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Jandarmadan köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
Jandarmadan köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü Yibitaş İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere Yozgat Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü Yibitaş İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere Yozgat Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi verdi.

Saray köyünden araçlarla öğrencileri kent merkezine getiren jandarma personeli, trafik eğitim parkında, okul servis araçlarında hareket tarzı, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, karşıya geçişlerde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, akülü araçlarla alanda öğrendiklerini uyguladı.

Eğitim sonunda öğrencilere kitap ve dergi hediye edildi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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