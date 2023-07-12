Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen kokain operasyonunda toplam 970 gram kokain, 2 hassas terazi ve 885 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarmadan kokain operasyonu: 1 tutuklu

SAMSUN - Samsun'da jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen kokain operasyonunda toplam 970 gram kokain, 2 hassas terazi ve 885 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 730 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili E.D.yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 2 ayrı adrese de operasyon düzenlenen jandarma ekipleri kokain, ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili söz konusu adreslerde kalan şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar devam ederken, operasyon kapsamında toplam 970 gram kokain, 885 ecstay hap ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiği öğrenildi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan E.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.