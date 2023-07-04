Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Operasyonlarda çok miktarda suç unsuru ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 90 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 15 Haziran-3 Temmuz 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde çok sayıda operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar ile 79 olaya müdahale edilerek 90 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Hakkında yasal işlem yapılan 90 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanırken 3 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda çok miktarda suç unsuru ele geçirildi

Operasyonlar sırasında 650 paket kaçak sigara, 4 kilo 160 gram esrar, 3 bin 817 kök kenevir bitkisi, 110 adet captagon hap, 100 gram metamfetamin, 15 gram eroin, 150 adet cinsel uyarıcı hap, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 75 litre kaçak alkol, 1 adet alkol damıtma düzeneği, 7 adet tabanca, 4 bin 200 dolar ve 11 bin 400 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.