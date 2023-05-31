Jandarmadan Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği elektronik sigara ve kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmada, Manavgat'ta şüpheli şahısların yurda kaçak yollarla sokulan elektronik sigara, tütün ve tütün mamullerinin ticaretini yapacağı bilgisini edindi. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 2 kişiye ait dükkan ve ikametlerde yapılan aramalarda; 1786 paket değişik markalarda kaçak sigara, 379 elektronik sigara, 615 elektronik sigara kiti, 465 paket tütün ve 151 şişe elektronik sigara likidi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)