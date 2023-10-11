Jandarmanın "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması çerçevesinde bin 115 gram kubar esrar, 426 gram metamfetamin, 75 gram skunk ve 103 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması çerçevesinde bin 115 gram kubar esrar, 426 gram metamfetamin, 75 gram skunk ve 103 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulamasına yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde faaliyet icra etti.

İcra edilen faaliyet neticesinde yapılan aramalarda; bin 115 gram kubar esrar maddesi, 426 gram metamfetamin, 75 gram skunk maddesi ve 103 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANTALYA