Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Haberler

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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarma ekipleri, Beypazarı-Ayaş-Nallıhan D140 kara yolunda helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Jandarma ekipleri, Beypazarı-Ayaş-Nallıhan D140 kara yolunda helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde helikopter araçları havadan kontrol ederken trafik ve asayiş timleri de kontrol noktasında araçları durdurdu.

Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan'ı kapsayan denetimlerde sürücülerden kurallara uymaları istendi.

Sürücü Şaban Yıldız, "Jandarma ekipleri denetimde adeta kuş uçurtmuyor. Allah güvenlik güçlerimize ve devletimize zeval vermesin." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Jandarma, Asayiş, Güncel, Haberler

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