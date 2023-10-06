Jandarmadan "güvenli okul yolu projesi" uygulaması

Vali Öksüz, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak uygulamaya eşlik etti

BURDUR - Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güvenli Okul Projesi çerçevesinde Taşkapı Köyü'nde trafik denetimi gerçekleştirip öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul bölgelerinde alınan trafik güvenliğine yönelik çerçevesinde Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlk-Ortaokulu'nda yapılan uygulamaya katıldı.

"Güvenli Okul Yolu Projesi" çerçevesinde yapılan uygulama öncesinde okul bahçesinde öğrencilerle buluşan Vali Öksüz, bir süre minik öğrencilerle sohbet ederek, dersleriyle ilgili bilgiler aldı.

Programının devamında taşıma çerçevesinde okula gelen öğrencilerin servislerini yolcu eden Vali Öksüz, yaptıkları işin sorumluluğunu hatırlattığı servis şoförlerinden kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek, güvenli bir şekilde Öğrencilerimizin taşınmasını istedi. Vali Öksüz son olarak okul çıkışında öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak, yapılan uygulamaya eşlik etti.

Uygulamanın ardından öğretmenlerle toplantı yapan Vali Öksüz, yeni eğitim öğretim yılından beklentilerini aktardığı öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi. Programı sırasında Vali Öksüz'e, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder ve İl Milli Eğitimi Müdürü Muhammed Özdemirci eşlik ettiler.