İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere kamyon ve kamyonete bindirilmiş 105 yabancı uyruklu şahıs ile yardım eden 5 kişiyi yakaladı. Operasyonda, çeşitli ülkelerden toplam 105 düzensiz göçmen ile organizatörler tutuklandı.

Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

İSTANBUL - Jandarma ekipleri yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere kamyon ve kamyonete bindirilmiş toplam 105 yabancı uyruklu şahıs ile yardım eden 5 kişiyi yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince karayolları üzerinde kamyon ile göçmen kaçakcılığı yapılacağı bilgisi aldı Bilgi üzerine kamyon ve kamyonetlerin takibi aldı. Yapılan çalışmalar yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere oldukları bilirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen kamyon ve kamyonete operasyon düzenledi. Operasyonda; 39 Afganistan, 9 Suriye, 4 Irak, 1 Yemen, 11 Filistin, 27 Mısır, 4 Bangladeş, 8 Pakistan, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 105 şahıs ile organizatörler M.A., B.A., B.Y.I., Y.T.T ve A.K. yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan organizatörler tutuklandı.