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Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Finike ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Finike ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına trafik ekipleri, Elmalı-Finike kara yolu Yalnız Mahallesi mevkisinde drone destekli gerçekleştirdikleri trafik kontrolünde 13 sürücüye çeşitli ihlallerden 3 bin 472 lira cezai işlem uyguladı.

Kontrollerde sürücülerin en çok emniyet kemeri takmadıkları belirlendi. Bunu araç kullanırken cep telefonla konuşmak ile motosiklet sürücülerinin kask takmaması ihlalleri tespit edildi.

Sürücülerin can ve mal güvenliklerini korumak adına trafik denetimlerinin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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