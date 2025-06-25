Jandarmadan Down Sendromlu Kıza Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü evinde kutladı.

Jandarma ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde devriye sırasında Sezai Yılmaz'ın down sendromlu kızı Sıla'nın jandarmayı çok sevdiğini ve yakın zamanda doğum günü olduğunu öğrendi.

Ekipler, 23 yaşına giren Sıla'ya doğum gününde evinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yanlarında getirdikleri doğum günü pastası ile Sıla'ya sürpriz yapan jandarma, onunla birlikte mumları üfledi ve pastayı kesti. Ekipler, Sıla'ya çeşitli hediyeler verdi.

Ardından Sıla ve babası Sezai Yılmaz, jandarma aracına bindirilerek gezdirildi.

Jandarmayı çok sevdiğini anlatan Sıla, mutlu olduğunu ve jandarmanın sürprizini hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Baba Yılmaz ise kendilerini yalnız bırakmayan jandarma görevlilerine teşekkür ederek, yaptıkları bu davranışın çok anlamlı ve özel olduğunu ifade etti.