JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler

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JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

BAHÇELİEVLER'DE eğlence mekanları ve torbacılara uyuşturucu dağıtacağı tespit edilen şüpheliye jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

BAHÇELİEVLER'DE eğlence mekanları ve torbacılara uyuşturucu dağıtacağı tespit edilen şüpheliye jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 62 kilogram skunk ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurda skunk adı verilen uyuşturucuyu soktuğu ve il genelinde eğlence mekanları ve torbacılara dağıtıcağını tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli B.K'nın, uyuşturucuyu bir araca yüklediği belirlendi. Torbacılara dağıtmak için  hareket eden B.K'nın aracı Bahçelievler'de durduruldu. Narkotik köpeği Avcı isimli köpeğin de katıldığı aramada aracın bagaj kısmında kolilenmiş yaklaşık 62 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla naylona sardığı görüldü. Gözaltına alınan B.K işlemlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler İstanbul Jandarma Güncel Haberler

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