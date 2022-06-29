JANDARMADAN BAHÇELİEVLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurda skunk adı verilen uyuşturucuyu soktuğu ve il genelinde eğlence mekanları ve torbacılara dağıtıcağını tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli B.K'nın, uyuşturucuyu bir araca yüklediği belirlendi. Torbacılara dağıtmak için hareket eden B.K'nın aracı Bahçelievler'de durduruldu. Narkotik köpeği Avcı isimli köpeğin de katıldığı aramada aracın bagaj kısmında kolilenmiş yaklaşık 62 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla naylona sardığı görüldü. Gözaltına alınan B.K işlemlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel