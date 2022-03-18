Son dakika! JANDARMADAN 5 İLÇEDE PYD/YPG OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operayonda 17 şüpheli gözaltın alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe'de 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde, Suriye'de PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'da ikamet eden, Suriye bölgesinde örgüt içerisinde sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve örgüte Türkiye'de silahlı terör örgütü adına eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar da bulunan J.H., A.D., A.A. ve H.M. isimli şüpheliler ile örgütün sözde özel kuvvetleri H.A.T. içerisinde faaliyet gösteren H.T. isimli şahsın da aralarında bulunduğu, Suriye uyruklu 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.