Gaziantep'te yapılan operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle yaklaşık 20 milyon TL toplayarak nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.

Jandarmadan 20 milyonluk vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon

Gaziantep'te yapılan operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Jandarmadan dev organize suç örgütü operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda vatandaştan yaklaşık 20 Milyon TL toplayarak nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli şahıstan 5'i sevk edildiği adli mercilere tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda vatandaştan yaklaşık 20 Milyon TL para toplayarak örgütlü bir şekilde rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Yakalan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adli makamların koordinesi ile titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli şahısların baskın yapılan adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar, 2 adet USB bellek, 80 adet muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi.