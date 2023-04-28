JANDARMADAN 16 ŞÜPHELİYE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerinde jandarma ekipleri 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Kemer ve Kumluca cumhuriyet başsavcılıkları talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, Çıralı, Olympos ve Adrasan bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan aramalarda suç unsur ve aletleri ele geçirildi. (DHA)