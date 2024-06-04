Jandarma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 54 şüpheliyi yakaladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi yaptı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da "Sibergöz-43" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Operasyon sonucu 54 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 2 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu" bilgisini aktardı.