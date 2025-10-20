Haberler

Jandarma ve Sahil Güvenlik'e 246 Subay Alınacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 246 subay alınacağı duyuruldu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve 3 Kasım'da sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 246 subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 246 subay istihdam edilecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 3 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

İpi göğüsledi! İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.