Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 246 Subay Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanlığı, 184'ü erkek 62'si kadın toplam 246 subay alımı için başvuruları 20 Ekim - 03 Kasım 2025 tarihleri arasında kabul edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek; 184'ü erkek 62'si kadın 246 subay temin edecek.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek; 184'ü erkek 62'si kadın 246 subay alımı ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayıp, 03 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvuru yapabilecek. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
