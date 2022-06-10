Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nde çıkan yangın söndürüldü Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Çankaya'daki tesislerin çatı kısmında yangın çıktığı belirtildi. Yangının, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldüğü bildirilen açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. AA / Aykut Karadağ - Güncel Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

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