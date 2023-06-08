Jandarma Uzman Çavuş'un cenazesini karşılamaya giden aile kaza geçirdi

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesini karşılamak için Çanakkale Havalimanı'na giden annesi ve babası, Çan ilçesinde kaza geçirdi. Bekir Ceylan hafif yaralandı, annesi Gülten Ceylan ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

CENAZEYE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

Siirt'in Pervari ilçesinde dün 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında teröristlerle çatışmaya girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın (33) cenazesini karşılamak için Çanakkale Havalimanı'na giden annesi Gülten Ceylan ve babası Bekir Ceylan, Çan ilçesinde kaza geçirdi. 17 JAA 180 plakalı otomobil ile 20 ACR 37 plakalı jandarma aracının Çan ilçesi kavşağında çarpıştığı kazada Bekir Ceylan, hafif yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bekir Ceylan ile tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere annesi Gülten Ceylan, Çan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ceylan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.