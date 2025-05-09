Jandarma Uzman Çavuş, Nefes Borusuna Çikolata Kaçan Çocuğu Kurtardı

ORDU'da nefes borusuna çikolata parçası kaçan küçük çocuğu, Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada, yediği çikolatanın bir parçası nefes borusuna kaçan küçük çocuk, nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden nöbetçi Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,