Uzman Çavuş Palabıyık, toprağa verildi

Güncelleme:
Tokat'ta görev yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, askeri törenle memleketi Isparta'nın Yılgıncak Köyü'nde defnedildi. Törene çok sayıda resmi ve yerel yetkili katıldı.

TOKAT'ta görev yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık (33), askeri törenle memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yılgıncak Köyü'nde toprağa verildi.

Tokat'ta Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, dün gerçekleştirilen askeri törenin ardından Isparta'ya getirildi. Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık için Eğirdir ilçesine bağlı Yılgıncak Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir Kaymakam Vekili ve Atabey Kaymakamı Selami Işık, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yunus Karamanoğlu, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Eğirdir Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Arı, çok sayıda daire müdürü, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Palabıyık'ın annesi, babası ve 7 aylık hamile eşi ile aile fertlerinin gözyaşları yürek dağladı. Isparta İl Müftüsü Muammer Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, Yılgıncak Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

