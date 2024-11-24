Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dağ'ın naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Musa Dağ, hastanede yaşamını yitirdi.
Sincik İlçe Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Musa Dağ (29), ilçedeki evinde kalp krizi geçirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende Dağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.
Törenin arından Dağ'ın naaşı memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine uğurlandı.