Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi Tokat'ta toprağa verildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çelenklerine tepki gösterildi. Şehit Doğan'ın ağabeyleri de Jandarma Uzman Çavuş.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde yaşayan Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi gece Şırnak'tan uçakla memleketine getirildi. Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi alınarak töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Şehit Doğan'ın babası Necati ve annesi Havva Doğan, kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Çayıraltı köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.